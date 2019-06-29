Слуцкий и Бутина провели научную дискуссию по телефону

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поговорил по телефону с россиянкой Марией Бутиной, осужденной в США за нарушение закона об иностранных агентах.

Как написал Слуцкий в публичном месседжере, Бутина поддерживает физическую форму, изучает астрономию, преподает математику и теорию вероятности.

"Побеседовали с ней особо плотно, можно сказать, провели научную дискуссию", — отметил Слуцкий.

Бутина попросила депутата прислать ей научные работы по современной внутренней политике.

Слуцкий считает,что защита Бутиной должна приложить все усилия, чтобы после освобождения Мария не попала в миграционный центр. Так же депутат намерен помочь Бутиной сократить срок заключения в тюрьме.