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Курилы и мирный договор с Японией 15 минут назад

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29 июня 201913:44

Путин – Абэ: мы продвинулись в развитии наших отношений по многим направлениям

EPA

Российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ отметили прогресс в отношениях между странами по многим направлениям.

Абэ указал на роль японо-российских перекрестных годов, активизировавших обмен между российским и японским народами, обратил внимание на первый за 9 лет японо-российский совет губернаторов. И заявил о планах расширить поток людей между странами до 400 тысяч человек до 2023 года, в том числе с помощью токийских Олимпийских и Паралимпийских игр.

Путин в свою очередь поблагодарил Абэ за то, что несмотря на подготовку саммита G20, японская сторона пригласила делегацию во главе с президентом из России отдельно, передает РИА Новости.

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