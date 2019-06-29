На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве. Предполагается, что в ночь на субботу пьяный хулиган зарезал прохожего после перепалки, пишет ТАСС.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, очевидцы трагедии не позволили убийце сбежать, передав его в руки полиции.

Подозреваемый содержится в управлении МВД России на станции Москва-Курская. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП.