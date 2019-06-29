К Шереметьеву можно снова ехать, а не плыть

Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево расчистили, откачав более 7 тысяч кубометров воды. Подтопления на улице Авиационная и Лобненском шоссе ликвидированы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к месту происшествия были направлены мобильные перекачивающие станции, и уже утром движение транспорта восстановилось, сообщил глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В работах были задействованы 70 человек и 10 единиц спецтехники. Очистка ливневой канализации продолжается.

В Москве дожди идут со среды. В пятницу подъезд к Шереметьеву был невозможен, и пресс-служба компании рекомендовала пользоваться аэроэкспрессом, передает "Интерфакс".