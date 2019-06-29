Греческий ПАОК заинтересовался экс-тренером "Спартака" Каррерой

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера попал в сферу интересов греческого клуба ПАОК. 55-летний итальянский специалист рассматривается руководством команды из города Салоники в качестве замены нынешнему главному тренеру Рэзвана Луческу.

О возможном переходе Карреры в чемпионат Греции сообщил Sport24. Напомним, что после увольнения из "Спартака", которое состоялось в ноябре 2018 года, итальянец взял паузу в тренерской карьере.

В прошлом сезоне ПАОК под руководством Луческу добился победы в чемпионате Греции, став трехкратным чемпионом страны.