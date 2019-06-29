Экскаватор насмерть переехал велосипедиста в Башкирии. Видео

В Сети опубликованы кадры страшной аварии с летальным исходом, произошедшей, как сообщает ГТРК "Башкортостан", в Стерлитамаке около пяти часов вечера в минувшую пятницу, 28 июня.

Водитель экскаватора, двигавшийся в правом ряду, не заметил велосипедиста, оказавшегося у него на пути. Многотонная машина дважды проехала по упавшему человеку.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.