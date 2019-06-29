Путин пригласил Абэ в Россию, обсуждение договора будет продолжено

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предстоящий в сентябре во Владивостоке Восточный экономический форум. По словам российского лидера, в России будут рады видеть Абэ и японских коллег.

Технологии и инвестиции из Страны восходящего солнца будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов, рассказал президент РФ по итогам своих переговоров с японским премьером по завершении саммита "большой двадцатки" в Осаке. Также, по его словам, принято совместное заявление России и Японии в развитие плана сотрудничества по восьми предложенным Японией направлениям и российской стратегии по расширению торгово-экономической кооперации.

На переговорах Путина с Абэ обсуждался вопрос мирного договора между Россией и Японией, передает ТАСС. По словам российского президента, он и Абэ с удовлетворением отметили, что главы МИДов России и Японии наладили предметный диалог по данной непростой и чувствительной для наших стран теме. Этот диалог будет продолжен.

Российский президент также сообщил журналистам, что рассказал премьер-министру Абэ об итогах своих переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном, состоявшихся 25 апреля во Владивостоке. Ситуации на Корейском полуострове, по его словам, было уделено особое внимание на его встрече с Абэ. В Москве и Токио исходят из возможности разрешения ядерной и ракетной проблем Корейского полуострова только мирными политико-дипломатическими средствами.

Японский премьер, в свою очередь, сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, что с сентября этого года для российских предпринимателей, посещающих Японию, планируется смягчить визовый режим. Это специальная мера для России в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов. Также для расширения контактов среди молодежи будет упрощена процедура выдачи виз студентам 465 вузов России.

Синдзо Абэ также высказал мнение, что на энергетической безопасности Японии положительно скажется участие консорциума японских компаний Mitsui и JOGMEC в проекте "Арктик СПГ-2". Соглашение об этом, по его словам, будет также способствовать освоению Арктики.