Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

Для реализации контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 Турции необходима частичная передача производственных технологий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путин упомянул, что в процессе поставок С-400 Анкаре нет отсрочки. Эрдоган отметил приоритетность контракта для совместного производства ракет, включая передачу технологий, сообщает ТАСС.

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. В субботу Эрдоган заявил, что вопрос с поставками решен окончательно. При этом Турция по-прежнему ожидает поставок из США самолетов F-35. И план по оплате поставок выполняется.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции. Во время президентства Барака Обамы Эрдогану неоднократно отказывали в покупке ракет "Пэтриот". В результате тот обратился к России.

Трамп не винит Эрдогана в кризисе вокруг предстоящей поставки Анкаре российских С-400.