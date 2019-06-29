Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра. Шлейф от выброса распространился на 10 километров к югу от вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области.

До города Северо-Курильск пепел не добрался, угрозы для населения нет, заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе Северо-Курильского района.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. В прошлом году он выбросил столб дыма на высоту в 6 километров из нового жерла, которое образовалось в 2017 году. Вообще же этот вулкан активизировался в ноябре 2016 года.