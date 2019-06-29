Формула-1. Леклер стал первым в третьей практике, Квят – десятым

В Австрии на автодроме "Шпильберг" завершилась третья свободная практика девятого этапа чемпионата мира в классе "Формула-1". Лучшее время показал пилот Ferrari Шарль Леклер. Он проехал один из кругов за 1 минуту 03,987 секунды.

Следом за ним расположился гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон с результатом 1 минута 04,130 секунды. Тройку лучших замкнул его партнер по команде Вальттери Боттас (1 минута 04,221 секунды).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят оказался в десятке лучших, показав время 1 минута 05,391 секунды. Его напарник Александр Албон стал 11-м (1 минута 05,481 секунды).

Напомним, что квалификация Гран-при Австрии состоится 29 июня в 16:00 по московскому времени.