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29 июня 201914:51

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

Зураб Джавахадзе/ТАСС

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий. Об этом рассказал журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По его словам, командование 25-й бригады Вооруженных сил Украины активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье одновременно с начавшимся на днях разведением сил у Станицы Луганской. Чтобы привлекать к процессу минирования меньше внимания, командир 25-й бригады Олег Зенченко приказал использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде, добавил представитель ЛНР.

По словам Филипоненко, на окраине города Счастье Народная милиция зафиксировала выгрузку противотанковых мин из грузовика с гражданскими номерами. Данная информация подтверждается и в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ, передает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 26 июня ее наблюдатели зафиксировали на северной окраине Счастья четырех мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, одетых в гражданскую одежду и выгружающих противотанковые мины из белого грузовика с гражданскими номерами. Выгрузив семь противотанковых мин ТМ-62 и две лопаты, эти люди пешком отправились на востоко-северо-восток, сообщается в отчете миссии от 27 июня.

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