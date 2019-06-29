Пушков поведал о месте, которое причитается Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков написал твит, в котором указал, что Украине нужно быть скромнее. Так он прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, назвавшего "тревожным звонком" ситуацию, когда Киев не предупредили о встрече американского и российского лидеров на G20.

Тревожных звонков для Украины много, и где они только не звучали. Украина привыкла быть на авансцене, чего ей по статусу не положено пора занять причитающееся ей место, заявил Пушков.

Ранее Порошенок написал в Facebook, что Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке. Это тревожит, так как последние пять лет любые переговоры с Россией обязательно согласовывались с Украиной.

Путин и Трамп встретились в пятницу в Осаке на саммите и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Среди договоренностей – продолжить контроль над вооружением.