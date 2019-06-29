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29 июня 201915:11

В Иркутской области прогнозируется ухудшение ситуации. Принято решение о помощи

Главное управление МЧС России по Иркутской области прогнозирует ухудшение обстановки из-за паводка в Чунском и Зиминском районах региона.

Сейчас уровень воды на реке Чуна уже поднялся выше критических отметок, частично подтоплены населенные пункты Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай. С 29 июня в Чунском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из подтопленных поселков эвакуированы 20 человек, в том числе двое детей. Они временно размещены в одной из местных школ, передает ТАСС.

В Зиминском районе также в местной школе организован пункт временного размещения, куда на лодках вывезли троих взрослых и семерых детей из островного поселка Братская протока. Еще 15 человек спасатели планируют вывезти оттуда в ближайшее время.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании пострадавшим в результате паводка в Иркутской области финансовой помощи. Так, семьям погибших будет выплачено единовременно по одному миллиону рублей, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного вреда. Людям, у которых пострадало жилье, будет выплачено по 10 тысяч рублей на человека.

Бюджет Иркутской области получит в этом году 662 миллиона рублей из резервного фонда правительства на обеспечение мер социальной поддержки пострадавших, сообщает РИА Новости.

Со своей стороны, губернатор региона Сергей Левченко поручил областному министерству социального развития, опеки и попечительства решить вопрос отдыха и оздоровления детей из зоны паводка за счет бюджета. Списки детей, оказавшихся на подтопленных территориях, должны быть представлены в ведомство 30 июня.

По данным на утро 29 июня, в Иркутской области подтоплено 3700 жилых домов, в которых проживает более девяти тысяч человек в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах.

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