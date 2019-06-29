РФС обязал "Ростов" рассчитаться с Бердыевым по долгам

Футбольный клуб "Ростов" в ближайшее время должен будет погасить задолженность по контракту перед бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала ростовчан рассчитаться с 66-летним специалистом.

Кроме того, футбольный клуб из Ростова обязан погасить долги по контракту перед тренерами Александром Мацюрой и Иваном Данильянцом, сообщает Чемпионат.com. Сумма задолженности не называется.

Напомним, что Бердыев работал в "Ростове" с 2014 по 2017 год. В настоящий момент российский специалист совместно с властями Татарстана занимается созданием республиканской детско-юношеской академии футбола.