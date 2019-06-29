Лидеры молдавских демократов ушли в отставку

В Молдавии добровольно уходит в отставку весь руководящий состав Демократической партии — бывшей правящей партии страны. Об этом заявил на брифинге после заседания Национального совета Демпартии бывший молдавский премьер Павел Филип.

Все вице-председатели Демпартии, в том числе и ее генеральный секретарь, ушли в отставку, рассказал он. Принято решение созвать 27 июля экстраординарный конгресс Демпартии — на нем будет выбрано новое руководство партии и утверждена ее новая программа.

В понедельник, 24 июня, об уходе с поста председателя Демократической партии сообщил сбежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк. По словам Филипа, в нынешней ситуации Демпартия не может продолжать работу — ей необходимо пройти через преобразование. При этом, передает РИА Новости, демократы не отказываются от должностей депутатов молдавского парламента. Партию ждет период серьезной работы, говорит Филип, и после конгресса, по его словам, все смогут убедиться: Демпартия — партия, ориентированная на евроинтеграцию.

В начале июня поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против Демпартии во главе с Плахотнюком, контролировавшей прежний парламент и кабинет. Конституционный суд по запросу демократов уполномочил и. о. премьера Павла Филипа распустить парламент и назначить досрочные выборы. Однако Додон этот указ отменил, а Евросоюз, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту и новому кабинету, после чего Филип вынужден был подать в отставку.

Сам Плахотнюк после смены власти бежал из Молдавии через Украину в Лондон, пообещав вернуться, когда молдаване "разочаруются в новой власти". Молдавские СМИ на этой недели опубликовали аудиозаписи наставлений олигарха, перед отъездом рекомендовавшего соратникам по партии временно перейти в оппозицию, срочно созвать партийный съезд и избрать новое руководство.

Тем временем 26 июня следователи Следственного департамента МВД России заочно предъявили Плахотнюку и его доверенному лицу — профессиональному кикбоксеру Константину Цуцу – обвинение в организации транснационального преступного сообщества и участии в нем, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.