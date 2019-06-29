Путин и Абэ обсудили Курилы и нетрадиционные угрозы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ на встрече в Осаке обсудили развитие двух проектов совместной деятельности двух стран на Курильских островах. Стороны намерены активно заняться сферой туризма и переработки отходов, пишет РИА Новости. Экспертам придется придумать, как облегчить передвижение участников проектов с юридической точки зрения.

В конце лета, добавил Абэ, бывшие жители Курил смогут побывать на островах, осмотреть места проживания и найти могилы родственников.

Далее Путин и Абэ договорились о координации борьбы с отмыванием денег, наркотрафиком и атаками хакеров.

Лидеры двух стран довольны ростом численности туристов и поддержат облегчение организации туров в будущем. Для этого создана программа совместной работы на 2020-2023 годы. Ожидается, что к концу реализации туристических инициатив совместный туристический поток вырастет до 400 тысяч человек.