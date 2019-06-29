Россия — "старый враг": МИД РФ отреагировал на высказывание Борреля

В МИД РФ сочли исчерпанным инцидент с антироссийскими высказываниями и. о. главы МИД Испании Жозепа Борреля. Ранее сообщалось, что Боррель назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". Позднее посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России из-за этих недружественных высказываний.

Боррель затем заявлял, что "русские не так поняли", и что он имел ввиду СССР.