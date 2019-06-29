Священные тексты в школе: в РПЦ считают, что людям не хватает нравственности

Современным школьникам не помешало бы знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Школьники учатся одиннадцать лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, совсем как "Слово о полку Игореве".

Так, российский лидер Владимир Путин на "прямой линии" рекомендовал молодежи читать религиозные тексты, поскольку они оказывают значительное нравственное влияние. А митрополит считает, что нравственности молодым людям сейчас как раз и не хватает.

Остался позади период, когда обязательным было чтение Ленина, Маркса и Энгельса. Несостоятельность их теорий и материалистического мировоззрения доказана многочисленными репрессиями, в том числе и направленными против верующих.