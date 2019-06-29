Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 июня 201915:42

Священные тексты в школе: в РПЦ считают, что людям не хватает нравственности

фото: Михаил Свешников

Современным школьникам не помешало бы знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Школьники учатся одиннадцать лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, совсем как "Слово о полку Игореве".

Так, российский лидер Владимир Путин на "прямой линии" рекомендовал молодежи читать религиозные тексты, поскольку они оказывают значительное нравственное влияние. А митрополит считает, что нравственности молодым людям сейчас как раз и не хватает.

Остался позади период, когда обязательным было чтение Ленина, Маркса и Энгельса. Несостоятельность их теорий и материалистического мировоззрения доказана многочисленными репрессиями, в том числе и направленными против верующих.

Сейчас

14:09

Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

13:41

К Шереметьеву можно снова ехать, а не плыть

12:58

G20 не станет убежищем коррупционеров

10:43

Элтон Джон заблуждается: Путин рассказал об отношении к ЛГБТ в России

07:47

С ожогами более 50% тела двое пострадавших из Коврова эвакуированы в Нижний Новгород

07:03

В Коврове житель пятиэтажного дома взорвал квартиру, есть погибший и пострадавшие

06:57

В Якутии отмечают праздник лета - Ысыах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Иркутской области прогнозируется ухудшение ситуации. Принято решение о помощи

В Иркутской области прогнозируется ухудшение ситуации. Принято решение о помощи

39 минут назад
Путин и Абэ обсудили Курилы и нетрадиционные угрозы

Путин и Абэ обсудили Курилы и нетрадиционные угрозы

20 минут назад
Очевидцы скрутили мужчину, убившего человека на Курском вокзале в Москве. Видео

Очевидцы скрутили мужчину, убившего человека на Курском вокзале в Москве. Видео

18 минут назад
Россия — "старый враг": МИД РФ отреагировал на высказывание Борреля

Россия — "старый враг": МИД РФ отреагировал на высказывание Борреля

4 минуты назад
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

2 часа назад
G20 не станет убежищем коррупционеров

G20 не станет убежищем коррупционеров

2 часа назад
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

3 часа назад
Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

1 час назад
Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

7 часов назад
Пушков поведал о месте, которое причитается Украине

Пушков поведал о месте, которое причитается Украине

52 минуты назад
Взрыв в Коврове: возбуждено дело

Взрыв в Коврове: возбуждено дело

1 час назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Священные тексты в школе: в РПЦ считают, что людям не хватает нравственности

Священные тексты в школе: в РПЦ считают, что людям не хватает нравственности

8 минут назад
Лидеры молдавских демократов ушли в отставку

Лидеры молдавских демократов ушли в отставку

11 минут назад
Бадминтонистка Косецкая взяла бронзу Европейских игр

Бадминтонистка Косецкая взяла бронзу Европейских игр

12 минут назад
Визит в Южную Корею: Трамп встретился с Муном и готов повидаться с Кимом

Визит в Южную Корею: Трамп встретился с Муном и готов повидаться с Кимом

40 минут назад
РФС обязал "Ростов" рассчитаться с Бердыевым по долгам

РФС обязал "Ростов" рассчитаться с Бердыевым по долгам

58 минут назад
Украинские военные в штатском минируют Донбасс

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

59 минут назад
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

1 час назад
Экскаватор насмерть переехал велосипедиста в Башкирии. Видео

Экскаватор насмерть переехал велосипедиста в Башкирии. Видео

1 час назад
К Шереметьеву можно снова ехать, а не плыть

К Шереметьеву можно снова ехать, а не плыть

2 часа назад
Сестра президента Грузии: Россия не враг никого

Сестра президента Грузии: Россия не враг никого

2 часа назад
Трамп серьезно рассматривает возможность поехать на "поражение нацистов"

Трамп серьезно рассматривает возможность поехать на "поражение нацистов"

2 часа назад
Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

2 часа назад
Дорожные мифы и нацпроекты: Дитрих уточнил, можно ли укладывать асфальт зимой

Дорожные мифы и нацпроекты: Дитрих уточнил, можно ли укладывать асфальт зимой

2 часа назад
Слуцкий и Бутина провели научную дискуссию по телефону

Слуцкий и Бутина провели научную дискуссию по телефону

2 часа назад
Трамп о позиции Путина по либерализму: он видит, что происходит

Трамп о позиции Путина по либерализму: он видит, что происходит

2 часа назад
Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео

Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео

3 часа назад
Базовые правила перепланировки : с чего начать любую переделку в квартире.

Базовые правила перепланировки : с чего начать любую переделку в квартире.

3 часа назад
Кадыров: приход Глушакова поможет "Ахмату" решить задачи на сезон

Кадыров: приход Глушакова поможет "Ахмату" решить задачи на сезон

3 часа назад
Многодетную мать пытаются выселить из квартиры, в которой невозможно жить

Многодетную мать пытаются выселить из квартиры, в которой невозможно жить

4 часа назад
Российские волейболисты обыграли аргентинцев и вышли в финал Лиги наций

Российские волейболисты обыграли аргентинцев и вышли в финал Лиги наций

4 часа назад
Си Цзиньпин: Китай будет вести торговые переговоры с США на равных условиях

Си Цзиньпин: Китай будет вести торговые переговоры с США на равных условиях

5 часов назад
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

7 часов назад
"Северный поток-2", Дания и Украина: последние заявления "Газпрома"

"Северный поток-2", Дания и Украина: последние заявления "Газпрома"

14 часов назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

19 часов назад
Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

23 часа назад
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

28.06.2019 14:10
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

28.06.2019 12:45
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

28.06.2019 11:04
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42