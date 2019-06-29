Очевидцы скрутили мужчину, убившего человека на Курском вокзале в Москве. Видео

Один из очевидцев субботней поножовщины на Курском вокзале в Москве снял на видео момент задержания предполагаемого убийцы.

Напомним, что в районе 4 часов утра 29 июня, вооруженный ножом мужчина, нанес ранения прохожему.

Свидетели произошедшего скрутили подозреваемого и передали его прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Люди, оказавшиеся поблизости от места ЧП, оказывали пострадавшему первую помощь до прибытия бригады медиков, однако в итоге раненый скончался.