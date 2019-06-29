Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Украинец Дмитрий Великий, который накануне был освобожден из плена в Донбассе, рассказал, что успел побыть с родителями 15 минут, после чего к ним нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины, забрали его и отвезли сперва в здание СБУ, а затем в военную прокуратуру. По словам Великого, ему не дали даже одеться.

"Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу, и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали", — рассказал мужчина, слова которого приводит РИА Новости.

Дмитрия, по его словам, продержали в СБУ до 4 утра, не дав никаких пояснений. После этого его отправили в военную прокуратуру, а оттуда — в отделение полиции в город Павлоград Днепропетровской области.

Как заявил Великий, его освободили благодаря стараниям представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктора Медведчука. Бывший пленный не исключил, что его будут вызывать в военную прокуратуру еще не раз.

Вместе с Дмитрием Великим были освобождены украинцы Эдуард Михеев, Яков Веремейчик и Максим Горяинов. В минувшую пятницу, 28 июня, они прилетели в Киев. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Договоренность о передаче удерживаемых украинцев была достигнута в Минске в ходе переговоров Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Четырех украинских пленных с их паспортами и документами на освобождение передали Медведчуку в аэропорту Минска, а он привез их в Киев.