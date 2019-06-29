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29 июня 201916:16

Корабли Северного флота выполнили задачи в Карибском море

Global Look Press

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил выполнение задач дальнего похода в Карибском море и вышел в Атлантический океан. Основные силы отряда направились в точку встречи с танкером "Кама", рассказал начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Танкер несколько дней назад пополнил запасы воды, продовольствия и топлива на рейде порта Пуант-а-Пьер республики Тринидад и Тобаго. После встречи с "Камой" фрегат "Адмирал Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материального обеспечения "Эльбрус" проведут учение по пополнению запасов топлива на ходу в море и совершат переход через Атлантический океан.

Дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения проходит уже четыре месяца, передает "Интерфакс". За это время корабли и суда прошли более 29 тысяч морских миль, побывали в портах Джибути, Коломбо и Циндао, во Владивостоке и в районе Гавайских островов, пересекли Тихий океан и экватор, совершили деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар, прошли Панамский канал и с 24 по 26 июня побывали в столице Кубы Гаване. У побережья Кубы за группой российских военных кораблей проследил эсминец Военно-морских сил США USS Jason Dunham.

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