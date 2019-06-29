Посол США не знает, где Плахотнюк

Посол США в Молдавии Дерек Хоган не смог ответить на вопрос молдавского телеканала PRO-TV о том, где сейчас находится олигарх Владимир Плахотнюк, спешно покинувший страну 14 июня. МВД Молдавии подозревает Плахотнюка в учатии в хищении миллиарда долларов из финансовой системы Молдавии, пишет "Интерфакс".

Посол Хоган открестился от близких контактов с Плахотнюком, заявив, что поддерживал отношения со всеми лидерами всех политических партий. Хоган подтвердил, что 14 июня обсуждал с тогда еще председателем Демпартии Плахотнюком мирную передачу власти в Молдавии, но своих планах Плахотнюк ему не сообщал.

"Мне об этом ничего неизвестно. У него есть деловые интересы во всем мире, возможно, включая США, но где он находится сейчас - я не знаю", - отметил Хоган.

Хоган не исключил, что власти США могут экстрадировать Плахотнюка в Молдавию, если получат соответствующий запрос и сочтут его обоснованным.