Каролина Плишкова выиграла турнир в Истбурне, обыграв в финале Анжелик Кербер

Чешская теннисистка, третья ракетка мира Каролина Плишкова в финале турнира в Истбурне в двух сетах за один час 13 минут обыграла представительницу Германии Анжелик Кербер со счетом 6:1, 6:4.

Плишкова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13, а у Кербер, занимающей пятое место в рейтинге WTA, три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, чешская теннисистка получит порядка 173 тысяч долларов в качестве призовых, а также 470 рейтинговых очков.