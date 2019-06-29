Молодой человек зарезал мигранта в магазине под Петербургом. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей драку с фатальным исходом, произошедшую вечером в минувшую пятницу, 28 июня, в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщают СМИ, молодой человек повздорил с мужчиной в возрасте – уроженцем Узбекистана. По предварительным данным, причиной конфликта стала ситуация на дороге: якобы, последний сделал замечание юноше, ехавшему на мопеде, за то, что он не пропустил его на переходе.

Конфликт, начавшийся на улице, продолжился в магазине, куда будущий убийца пришел вслед за своим оппонентом.

Молодой человек, ничуть не смущенный обилием свидетелей, полез в драку, после чего нанес мужчине несколько ударов ножом и ретировался.

Пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался.

Полиция активно разыскивает подозреваемого.