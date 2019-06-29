Станислав Черчесов: для ЦСКА матч со "Спартаком" будет подготовительным

В воскресенье, 30 июня в рамках предсезонного турнира в Австрии столичный ЦСКА сыграет с московским "Спартаком". Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку армейцев и рассказал о предстоящей игре.

"Занятие, которое я видел здесь, проходило в рабочем режиме. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры, – приводит слова Черчесова пресс-служба ЦСКА. – Мы тоже для себя что-то лишний раз почерпнули".

"Предстоящее столичное дерби? Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. После игры с "Краснодаром" была достаточно большая нагрузка. Не знаю, как для "Спартака", а для ЦСКА это будет подготовительный матч".