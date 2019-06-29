Японский консорциум станет владельцем 10 процентов "Арктик СПГ-2"

Японцы приобрели 10% доли участия в проекте российской компании "Арктик СПГ-2", занимающейся добычей природного и поставками сжиженного газа, сообщает РИА Новости.

Долю в компании приобрел консорциум Mitsui и JOGMEC (Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам). Помимо этого компании будут ежегодно покупать около двух миллионов тонн газа.

"Арктик СПГ-2" — проект компании "Новатэк", связанный с производством сжиженного природного газа "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн. Срок запуска первой линии — 2023 год. Долей в проекте уже владеет французская Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и "дочкой" CNPC — CNODC (10%).