В Осаке Силуанов и Мнучин провели встречу "на ногах"

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с главой американского финансового ведомства Стивеном Мнучиным, сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Сторчак добавил, что встреча состоялась по итогам беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки". Разговор состоялся "на ногах" и продлился три минуты.

Ранее сообщалось, что Мнучин и Силуанов совещались по поводу ситуации в Венесуэле.

Известно также о переговорах чиновников ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в апреле 2018 года (впервые с 2014 года). Предметом беседы стали санкции, введенные Западом в отношении России, передает ТАСС.