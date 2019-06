"Манчестер Юнайтед" заплатил 55 млн евро за 21-летнего защитника "Кристал Пэлас"

Крайний защитник лондонского клуба "Кристал Пэлас" Эрон Уан-Биссака продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", 21-летний англичанин подписал соглашение с "красными дьяволами", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, "орлы" выручили на продаже футболиста порядка 55 миллионов евро. Английские СМИ сообщают, что в "Ман. Юнайтед" защитник будет получать 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что в восемь раз больше, чем он получал в стане "стекольщиков".

Ван-Биссака – воспитанник команды "Кристал Пэлас". В составе лондонцев Аарон в минувшем сезоне принял участие в 39 играх во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

