Паводок в Иркутской области: за ночь уровень реки Ия поднялся на рекордные 14 метров

Правительство выделит Иркутской области 662 миллиона рублей на помощь пострадавшим от паводка. Из города Тулуна эвакуируют людей. Там из-за дождей вышла из берегов река и прорвало дамбу.

Катера — всё, что сейчас связывает две части разделённого Тулуна. Вышедшая из берегов река превратилась в настоящее озеро, и под толщей воды - два десятка улиц. Там, где должна быть центральная площадь - пристань, на которую доставляют жителей затопленных домов.

За ночь уровень реки Ия поднялся на рекордные для этих мест 14 метров. Эвакуацию начали ещё вечером, но многие не хотели покидать дома. Вода поднималась так быстро, что уже ночью оставшихся пришлось спасать на лодках или снимать с крыш.

Оценить масштаб разрушений можно только с высоты. Иначе как катастрофой для небольшого Тулуна это не назовёшь. Старая дамба, рассчитанная на девять метров, гигантский объём воды просто не выдержала. В итоге улицы города не просто подтопило — десятки деревянных домов сильное течение буквально смяло и унесло.

В воде осталось не только всё имущество. Собаки и домашний скот спасаются на крышах и оставшихся сухими участках. К середине субботы эвакуация людей практически полностью закончилась. Без жилья остались как минимум тысяча человек.

Эвакуационный центр открыли в здании школы. Сюда местные жители приносят гуманитарную помощь: вещи, предметы первой необходимости и еду. У многих в затопленных домах осталось всё имущество и даже документы.

В операции участвуют несколько сотен спасателей. Катера и лодки едва справляются с перевозкой большого количества людей. В отрезанные водой посёлки необходимо переправлять воду, еду и гуманитарную помощь. На данный момент Тулун отрезан от федеральной дороги, отключено электричество и водоснабжение.

В зону ЧС направлены дополнительные силы. Кроме того, усилена группировка Росгвардии. По-прежнему неизвестно точное количество пострадавших и затопленных домов. Под водой — как минимум треть всего города. Материальный ущерб только предстоит оценить.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. В зоне наводнения — четыре района и тридцать населённых пунктов. Уровень воды в реках остаётся выше критического уровня.