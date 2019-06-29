Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в японской Осаке канцлер Германии Ангела Меркель едва не села с российской стороны стола для переговоров. На кадрах беседы двух лидеров в начале встречи видно, как Меркель и Путин сверяют часы, при этом бундесканцлер пытается направиться не в ту сторону. Российский президент в итоге дважды дружески предложил Меркель сесть с "германской" стороны стола.



Путин и Меркель обсудили вопросы двусторонних отношений, а также договорились и далее использовать нормандский формат для урегулирования в Донбассе. Об этом рассказал по итогам переговоров сам российский президент. Прямую трансляцию его итоговой пресс-конференции в Осаке вел телеканал "Россия 24".

На встрече с российским президентом Ангела Меркель выглядела бодро. После она сообщила журналистам, что чувствует себя хорошо и оснований беспокоиться за ее здоровье нет, несмотря на дважды проявлявшиеся у нее в последние недели приступы дрожи. Меркель не уточнила, консультировалась ли она с врачом, однако она уверена: эта реакция "как появилась, так и пройдет".

Ангеле Меркель за последний месяц становилось плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.