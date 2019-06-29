На карте "Лужников" возникла еще одна точка притяжения

Московские "Лужники", которые давно не ассоциируются с барахолкой, отныне будут ассоциироваться не только с главной футбольной ареной страны. Что за новый дворец для сборной России по художественной гимнастике появился там?

Волнительные и приятные хлопоты. Гимнастки примеряют новые купальники. Сели хорошо, но это только полдела Они не должны сковывать движения, а еще важно, чтобы лента не цеплялась за стразы и драпировку.

Чемпионата России для юниорок — отбор на мировое первенство. До соревнований остается меньше месяца.

Это, наверное, единственный момент, когда телевизионные камеры повернуты не на ковер. То, что там сейчас происходит, снимать нельзя. Девочки тренируют свои программы для чемпионата мира, которые, конечно, держат в секрете. С этими номерами гимнастки будут побеждать.

Никогда еще в истории художественной гимнастики чемпионат мира среди юных спортсменок не проводился.

"Это очень интересно. Некоторым не удается доходить до взрослого чемпионата мира, хорошо, что сделали юниорский", — сказала Лала Крамаренко, гимнастка, трехкратная чемпионка Европы.

Вместе со спортсменками в эти дни испытания проходит и Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Первые соревнования в новом центре — и безоговорочно высший балл.

В центре есть все, что необходимо для спортсменок, и, кажется, даже больше: от столовой со специальным меню и медклиники, до гостиницы и SPA-центра.

"Меня убеждали, что невозможно. Все возможно. ХХI век. И интерактивный музей. Сначала говорят: нет. А я говорю утвердительное "да". Я говорю: почему в зале нет людей: А мне докладывают: все дети ходят и смотрят холл, музей — никто на соревнования не ходит", — рассказала Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Главный тренер лично контролировала ход строительства. Прошлогодние кадры — на месте арены еще бетонная площадка. Нет ни золотой крыши, ни панорамных окон. Только волна — символ гимнастической ленты — уже вырисовывается на фоне неба. Новый Дворец спорта построили на месте заброшенного пустыря.

Сейчас многие даже не вспомнят, но когда-то вот на этом самом месте еще до знаменитого рынка в "Лужниках" были торговые ряды. Потом, когда рынок уже появился, здесь организовали парковку. И сюда стекались автобусы со всей страны.

Сегодня "Лужники" — это целый спортивный город. А теперь на его карте есть и еще одна точка притяжения — для рекордов и красивых побед.