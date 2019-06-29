Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих стала дважды прабабушкой. Внучка актрисы Анна Мышинская сообщила об этом на своей странице в Instagram. Правнучка актрисы, которую назвали София, родилась 28 июня, уточняет "Домашний очаг".

Анна Мышинская редко делится новостями о жизни своей семьи. Не сообщала она и о беременности. Поэтому для многих рождение ребенка у Анны стало сюрпризом. Ранее Анна признавалась, что они с мужем хотят иметь как минимум троих.