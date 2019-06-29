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Саммит G20 в Осаке 1 час назад
G20: Путин и Абэ договорились о сближении, Трамп посеял панику
На 29 июня у Владимира Путина была запланирована отдельная встреча с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В данном случае Абэ играет на "своем поле", будучи хозяином саммита "большой двадцатки" в японской Осаке.
Приготовление настоящих суси и сасими начинается с правильно подобранного ножа, который называется yanagi-ba. Шеф-повар объясняет первым леди стран "двадцатки", каким клинком нужно разрезать рыбные кости и как выглядит свежий корень васаби. Измельченную на терке из цельного куска криптомерии зеленую массу попробовать решаются единицы.
Пока супруга Синдзо Абэ знакомила дам с тонкостями японской кухни, в другой части города ее муж ожидал кортеж Владимира Путина. Российско-японский саммит — финальный аккорд в программе пребывания президента России в Осаке.
Русская "Березка" и японская народная "Сакура, сакура" в исполнении смешанного ансамбля закрывают перекрестный Год России в Японии. Масштабный марафон самых разных культурных мероприятий помог нашим народам узнать друг друга еще ближе. После переговоров в узком составе Абэ объявляет, что курс на сближение будет продолжен.
"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей. Это специальная мера для России. Также принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью расширения контактов между молодежью", — отметил Абэ.
Впрочем, это и не полная отмена виз, которую предлагала Москва. Что еще из подвижек по Мирному договору?
"Мы исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. Именно успехи в этой работе будут способствовать укреплению доверия и добрососедства между народами России и Японии, созданию условий для нахождения взаимоприемлемых решений по самым сложным вопросам. В этой связи важно, что нам удалось несколько продвинуться вперед в наложении совместной хозяйственной деятельности на островах. Согласованы бизнес-модели под двум из пяти определенных нами с господином Абэ направлений", — заявил Владимир Путин.
Из пяти направлений совместной с японцами деятельности на Курилах согласованы пока два. Кроме того, по итогам саммита принят внушительный пакет документов, в том числе контракт об участии японцев в разработке нефтегазового проекта "Арктик СПГ-2" и строительства в России предприятий концерна компании Canon. В целом число японских компаний, действующих на российском рынке, достигло 270, а товарооборот вырос на 17%. А из других общих забот выделил Корею: сам поведал журналистам, что рассказал японскому премьеру о своих переговорах с Ким Чен Ыном.
"Исходим из того, что ядерная и ракетная проблемы полуострова могут быть разрешены только мирными политико-дипломатическими средствами. Необходим конструктивный, заинтересованный диалог всех вовлеченных стран. Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — заявил Владимир Путин.
И еще из деталей. В следующем году Осака отметит сорокалетний юбилей побратимских связей с Санкт-Петербургом. Башня в самом популярном квартале — ровесница той самой декларации 1956 года, на основе которой Россия и Япония условились решать проблему Мирного договора. Но как, если Япония связывает этот вопрос с территориальным, а на всю ее суверенную территорию распространяется норма о том, что американцы сами решают, где им размещать свои военные базы?
Сейчас у Японии возник повод для беспокойства с совершенно неожиданной стороны. Данные о том, что Дональд Трамп готов пересмотреть Договор безопасности с Японией, вызвали здесь чуть ли не панику. Степень самостоятельности Токио во внешней политике — по-прежнему определяющий фактор решения проблем со всеми соседними странами.
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