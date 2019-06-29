Леклер с рекордом завоевал поул в квалификации гран-при Австрии, Квят – 18-й

Пилот "Феррари" Шарль Леклер завоевал поул в квалификации Гран-при Австрии. Монегаск в финальном сегменте преодолел круг "Ред Булл Ринга" за рекордное время – одну минуту 3,003 секунды.

Леклер завоевал второй поул в карьере. Вторым стал гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+ 0, 259), а замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен (+0,436) из "Ред Булл".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-й результат и уступил партнеру по команде Алексу Албону пять позиций.