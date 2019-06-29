Появилось фото с места экстренной посадки авиалайнера компании United Airlines

В субботу, 29 июня, самолет Airbus A319-131 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси, США.

Причины, заставившие пилотов воздушного судна, следовавшего из Нью-Йорка в Хьюстон, изменить маршрут пока неизвестны.

Приземление прошло успешно, пассажиры и экипаж покинули воздушное судно при помощи надувных аварийных трапов.

Администрация аэропорта сообщала о временном закрытии воздушной гавани в связи с чрезвычайной ситуацией, однако известно, что в настоящее время прием и отправление рейсов осуществляется в штатном режиме.

Сведений о пострадавших не поступало.