Множественные ранения: в Калифорнии расстрелян рэпер Slim 400

Американский рэпер Slim 400 находится в критическом состоянии в больнице, куда его доставили с множественными огнестрельными ранениями. Врачи не дают никаких гарантий.

В музыканта стреляли в городе Комптон, штат Калифорния. Мотивы преступников неизвестны. Свидетели говорят, что с места происшествия быстро уехал черный автомобиль, передает TMZ.