Минфин РФ о платежах в ПАСЕ: мы ничего еще не должны

Обязательства России по внесению взносов в бюджет Совета Европы возникнут после того, как права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут восстановлены в полном объеме. Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Отвечая на вопрос об уплате взносов, замминистра сказал буквально следующее: "Мы ничего еще не должны".

Обязательства возникают, когда "подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании", приводит слова Сторчака ТАСС.

Между тем заместитель главы МИД РФф Александр Грушко заявил накануне, что Россия своевременно выплатит долг перед Советом Европы.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Россияне также не могли участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В течение нескольких последующих лет ситуация не менялась, и в результате в 2017 году Москва заморозила выплаты взносов в Совет Европы.

26 июня этого года на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, подтверждающая полномочия российской делегации в полном объеме.