Российских военных интересуют роботы, новые физические принципы и гиперзвук

Наиболее интересным на форуме "Армия-2019" является специализированный стенд перспективных межвидовых исследований, заявил журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в российском военном ведомстве рассчитывают в будущем принять на вооружение показанные на форуме перспективные образцы техники.

Из 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, задействованных в динамическом показе на форуме, 24 — опытные образцы, представленные 14 предприятиями, отметил замминистра. Стенд же перспективных межвидовых исследований позволяет в одном месте узнать о наиболее актуальных направлениях исследований и разработок в интересах создания перспективного вооружения.

В числе перспективных направлений развития российского оружия Криворучко назвал роботизированные системы и комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковое вооружение и оружие на новых физических принципах. Показанные на "Армии-2019" перспективные разработки, по его словам, могут быть включены в гособоронзаказ и госпрограмму вооружения.

При этом возможности российского Минобороны по развитию вооружений и военной техники существенно повышаются за счет практики так называемых инициативных разработок вооружения. Такие разработки оборонные предприятия и организации ведут за счет собственных финансовых средств вне рамок гособоронзаказа и госпрограммы вооружения. В последнее время такая практика расширяется, передает "Интерфакс".

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. В нем примут участие около полутора тысяч компаний, которые представят свыше 27 тысяч образцов своей продукции.