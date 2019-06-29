Денис Глушаков: обещаю сделать все, чтобы "Ахмат" оказался в еврокубках

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков продолжит карьеру в "Ахмате". Российский хавбек поделился впечатлениями от подписания контракта с грозненской командой.

"Ахмат" – новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году – написал Глушаков в социальной сети Instagram. – Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.

Помимо этого, Глушаков пообещал сделать все для того, чтобы "Ахмат" оказался в еврокубках, а также сообщил, что уже в ближайшее время присоединится к своей новой команде на сборах в Австрии.