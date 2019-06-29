Антироссийские санкции назвали вредными для немецких фермеров

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью газете Hamburger Abendblatt констатировала, что экономические санкции помогли России развить собственное производство. Как сказала Швезиг, Россия обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией.

Санкции имеет только тот эффект, отметила политик, что для немецких фермеров российский рынок сбыта закрыт.

"Что касается других отраслей, Россия все больше ориентируется на Китай", — заявила премьер Швезиг.

Швезиг уверена, что уже необходимо готовиться к отмене ограничений. Плюс к этому премьер подчеркнула важность поддержания энергетической безопасности Германии, которую в период ухода от атомной энергии к альтернативным источникам может обеспечить только российский газ, поставки которого возрастут с запуском трубопровода "Северный поток — 2".