Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый "Крот"

Бари Алибасов рассказал, с каким напитком перепутал жидкость для прочистки труб "Крот". Оказывается, упаковка средства напомнила ему бутылки, в которых продается компот. Зайдя на кухню чтобы попить, Алибасов заметил яркий флакон, решил, что это компот и выпил жидкость из бутылки, приводит "Интерфакс" слова музыкального продюсера.

Алибасов считает, что СМИ, заявляющие о том, что его отравление было срежиссировано, зарабатывают таким образом на скандальных новостях. Но на таких журналистов Алибасов не обижается, приговаривая "У них работа такая". Ранее появились сообщения о том, что отравление было инсценировкой. Ряд врачей заявили, что при таком диагнозе продюсер не мог так быстро выйти из комы, у него должен был измениться голос, он должен был заметно похудеть, чего у артиста не наблюдается. Кроме того, врачи опровергают возможность потери памяти после выхода из состояния медикаментозного сна.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке. 17 июня артист был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин, Алибасов еще до конца не восстановился, но у него уже много творческих планов.