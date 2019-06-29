Гимнасты Белявский и Мельникова завоевали золотые медали на Европейских играх

Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в многоборье на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

Белявский набрал 85,465 балла. Еще один россиянин Владислав Поляшов с результатом 84,464 балла занял третье место, а серебро завоевал украинский спортсмен Олег Верняев (84,632).

У женщин в многоборье также первенствовала россиянка – 18-летняя Ангелина Мельникова набрала 54,498 балла. Второй стала Лоретт Шарпи (54,166) из Франции, а третьей – украинка Диана Варинская (52,766).

Сборная России с 83 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 34 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых медали. Европейские игры завершатся 30 июня.