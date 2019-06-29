Возросло число жертв паводка в Иркутской области

Паводок в Иркутской области унес жизни пяти человек (ранее сообщалось о трех погибших). Несколько пропали без вести.

Всего из-за паводка пострадал 351 житель, из них 33 ребенка. 97 человек пришлось госпитализировать.

В регионе из-за проливных дождей введен режим ЧС. Подтоплены более четырех тысяч домов в 48 населенных пунктах. Также подтоплен 41 социально значимый объект, передает ТАСС.