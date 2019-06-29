Украинская нация признана самой сексуальной

Самыми сексуальными в мире назвали украинцев участники опроса, проведенного порталом для путешественников Big Seven Travel. В качестве вероятной причины названы выдающиеся внешние данные — недаром, подчеркивается в опросе, так много моделей — выходцы с Украины.

В первой десятке оказались также датчане, филиппинцы, бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы. Русские — на не особо впечатляющем 33-м месте. "Мы виним Путина", — шутят в Big Seven Travel.

На последней, 50-й строчке списка — ирландцы. В последней десятке оказались также хорваты, бельгийцы, словенцы — кстати, давшие миру Меланию Трамп, — норвежцы, американцы и немцы. Стоит отметить, что участникам опроса не давали пояснений о том, что именно в представителях той или иной нации считать сексуальным — каждый респондент мог интерпретировать это качество по-своему.