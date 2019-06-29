"Подарок" на день рождения: Филиппины прислали Канаде 1,5 тысячи тонн мусора

Судно с канадским мусором, ранее незаконно ввезенным на Филиппины, прибыло в Канаду, сообщает телеканал CBC.

Канада отправила партию из 113 контейнеров на Филиппины для переработки в 2013 году. Однако эти 1500 тонн мусора вызвали протесты со стороны экологов. Груз был маркирован как "пластик для вторичной переработки", однако в некоторых контейнерах находился обычный бытовой мусор: бумага, подгузники, бутылки из-под газировки и пр. Экологический спор продолжался шесть лет и привел к дипломатическому скандалу. Когда Оттава в очередной раз проигнорировала "крайний срок" отправки мусора с территории Филиппин, президент страны Родриго Дутерте отозвал филиппинского посла и генерального консула из Канады, а также запретил гражданам поездки в эту страну. И только после того как Дутерте пригрозил нанять частную судоходную компанию и бросить мусор в территориальных водах Канады, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Рано утром в субботу судно "Анна Маерск", перевозившая 69 контейнеров канадского мусора, пришвартовалось у канадского берега. Власти заявляют, что контейнеры будут выгружены и перевезены в мусоросжигательный завод в Бернаби. Все расходы на транспортировку и утилизацию груза Оттава берет на себя. Как сообщается на сайте госзакупок Канады, ей это обойдется в 1,14 миллиона канадских долларов (850 тысяч долларов). Примечательно, что в эти дни Канада празднует 152-й день рождения страны.

Следом за Филиппинами Малайзия и Индонезия также выразили желание вернуть партии канадского мусора "на родину".