Сирийские военные наткнулись на древние артефакты

В сирийской провинции Хомс военные обнаружили артефакты, относящиеся к античной эпохе. Это произошло во время зачистки одного из кварталов города Растан.

В тайнике одного из домов были обнаружены бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные монеты и печати – всего более ста предметов, очевидно готовящихся для переправки контрабандой за рубеж.

Эксперт из Департамента древностей и музеев Сирии Лубаба аль-Али сообщила, что уже не в первый раз в руки властей попадают артефакты, варварски похищенные боевиками из древней Пальмиры, Апамеи, Босры.

Аль-Али обратила внимание на хорошо сохранившуюся коллекцию глиняных сосудов и светильников. На одной из печатей из оникса были выгравированы египетские иероглифы.

А в городе Санамейн были обнаружены барельефы, относящиеся к христианской эре. Их похитили боевики из краеведческого музея.

По словам директора Департамента древностей и музеев республики Махмуда Аббуда, всего сирийским властям удалось вернуть около 9 тысяч артефактов, сообщает ТАСС.