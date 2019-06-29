Тайлер Фриц обыграл Сэма Куэрри в финале турнира в Истбурне

Американский теннисист, 42-я ракетка мира Тэйлор Харри Фриц в финале турнира в Истбурне в двух сетах за один час три минуты обыграл соотечественника Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:4. 21-летний победитель турнира выиграл первый трофей в карьере.

Фриц шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех, а у Куэрри, занимающего 79-е место в рейтинге ATP, девять эйсов и ни одной двойной ошибки.