Жена Саакашвили возглавила марш против Гахария

В Тбилиси в субботу, 29 июня, проходит очередная акция протеста под названием "Марш свободы". Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. В первых рядах колонны идет супруга экс-президента республики Михаила Саакашвили Сандра Руловс.

Собравшиеся движутся по проспекту Руставели по направлению к площади Свободы. По мнению независимых наблюдателей, в акции участвуют от пяти до семи тысяч человек.

Кроме того, около трех тысяч "националов" собрались у здания филармонии и направились к зданию парламента. Многие из них держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия", пишет "Интерфакс".

На этой неделе Саакашвили заявил в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают акцию в Тбилиси и готовы присоединиться к ней. По его мнению, если на площади Свободы соберутся 100 тысяч человек, грузинским властям придется уйти, но важно, чтобы все проходило мирно.

Проведение "Маршей свободы" началось 21 июня, после разгона полицией ночного митинга. В столкновениях пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских. Протестующие уже добились отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы страны.