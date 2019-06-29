Топилин пообещал пострадавшим от паводка всю необходимую помощь

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в субботу. 29 июня, прибыл в Братск, чтобы координировать работу подведомственных служб Иркутской области. Он пообещал, что жители региона, пострадавшие от паводка, получат всю необходимую социальную помощь.

Как заявил министр, соответствующие поручения уже даны Роструду, Пенсионному фонду, Фонду социального страхования, Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, а также министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Так, Роструд должен обеспечить своевременную выплату пособий безработным, а также оказывать всю необходимую помощь работающим гражданам, в том числе в восстановлении утраченных трудовых книжек.

По предварительным данным, на подтопленных территориях Иркутской области живут около 30 тысяч пенсионеров. Как сообщил Топилин, пенсии за июнь все они уже получили, пенсии за июль будут доставлены досрочно — 3 июля, пишет ТАСС.

Между тем в пресс-службе МЧС РФ проинформировали, что шесть населенных пунктов Иркутской области из-за паводка оказались отрезанными от транспортного сообщения. Кроме того, ограничено движение всех видов транспорта на участке с 1491-го по 1493-й километр федеральной автотрассы "Сибирь".

Спасатели подготовили 41 пункт временного размещения для эвакуированных жителей подтопленных деревень и поселков, в 16 из них уже размещены 924 человека, в том числе 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Они полностью обеспечены продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, создан запас бутилированной воды.

По последним данным, в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести. Пострадал 351 человек, 97 из них госпитализированы. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.