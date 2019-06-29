Во французском Мирабо машина влетела в посетителей кафе

В субботу во французском городе Мирабо автомобиль наехал на посетителей летней веранды кафе. По предварительной версии, пожилой водитель перепутал педали газа и тормоза.

Как сообщает ТАСС, у полиции есть данные о семи пострадавших в ДТП. Тяжело пострадали две женщины 60 и 72 лет.

В прошлом году в Париже 92-летний француз задавил трех пешеходов на тротуаре. 27-летняя женщина лишилась ноги.